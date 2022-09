Uma médica e um gestor. Os secretários de Estado do novo ministro da Saúde

Margarida Tavares e Ricardo Mestre são os dois secretários de Estado da Saúde que vão acompanhar o novo ministro Manuel Pizarro na gestão da pasta da Saúde. Grande expectativa dos profissionais de saúde é que se consigam resolver os problemas do SNS. Nomeação de secretária de Estado leva marido, Henrique Barros, a antecipar saída do cargo de presidente do Conselho Nacional de Saúde.