Sp. Braga procura número redondo na UEFA diante do Union Berlin

São duas equipas que atravessam um tremendo momento de forma. Uma, o Union Berlin, é actualmente a grande surpresa da Bundesliga, ao liderar a prova ao fim de seis jornadas; a outra, o Sp. Braga, uma surpresa não tão grande na Liga portuguesa, num segundo lugar a apenas dois pontos do comando. Enfrentam-se esta noite (20h, SIC), na 2.ª jornada da Liga Europa, com os minhotos a procurarem aquela que poderá ser a 50.ª vitória na competição.

Sim, entre a antiga Taça UEFA e o actual formato da Liga Europa o Sp. Braga contabiliza 49 triunfos. Nesse sentido, o simbolismo de atingir uma marca redonda será apenas mais um incentivo. “Estou muito entusiasmado e satisfeito para este jogo. Estarão em campo duas grandes equipas e será um jogo com grande intensidade. Vamos disputá-lo com a máxima ambição, sabendo que teremos de ser muito competentes e rigorosos para podermos ganhar”, enfatizou Artur Jorge, técnico dos minhotos.

O mister dá a receita para mais uma grande noite europeia ??#PorMais pic.twitter.com/CCT5qkOrPM — SC Braga (@SCBragaOficial) September 14, 2022

Exigindo ambição contínua dos jogadores, o treinador espera dar continuidade à excelente entrada em cena da equipa na Liga Europa (triunfo em Malmö por 0-2), mas enfrentará um adversário que, tendo perdido na ronda inicial (0-1, em casa, frente ao St. Gilloise), precisa de corrigir rapidamente a trajectória. Um Union Berlin que sabe bem que dificuldades vai enfrentar.

“É uma equipa que tem um sistema claro, que se fecha de forma compacta, muito bem organizada, contra a qual os adversários não criam muitas ocasiões. Têm uma mistura de construção mais curta e mais longa, para ganhar segundas bolas, e também são fortes nos ataques rápidos”, descreveu Urs Fischer, técnico dos alemães, desdobrando-se em elogios ao Sp. Braga.

Com 13 golos marcados e quatro sofridos na Bundesliga, o Union ainda não mostrou na Europa a vocação goleadora, por isso Artur Jorge prevê um jogo “de alta voltagem”, garantindo que a possibilidade do 50.º triunfo fará parte do discurso. “É a vitória 50 que nos interessa, é só esse o número que nos interessa.”