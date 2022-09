Union Berlin, um líder diferente do habitual

A cada época que começa na Bundesliga, a pergunta na última década tem sido sempre a mesma: será desta que outra equipa que não o Bayern Munique chega ao título? Com dez títulos seguidos, mais uma estrutura bem montada com o único propósito de ganhar, a equipa bávara já leva dez títulos consecutivos de campeão, uns mais fáceis que outros (a diferença para o segundo variou entre os dois e os 25 pontos), e também pouco varia o nome do segundo classificado (seis vezes o Borussia Dortmund, duas o RB Leipzig).

Por esta previsibilidade, é bem-vinda a novidade em 2022-23, em que nenhuma destas três equipas está nos dois primeiros lugares em seis jornadas disputadas. Na frente, está o Union Berlin, que veremos em breve a jogar em Portugal como o próximo adversário do Sp. Braga na fase de grupos da Liga Europa – jogam na próxima quinta-feira. A equipa da capital germânica subiu ao primeiro posto graças a um triunfo em Colónia por 0-1, beneficiando ainda do empate caseiro sem golos da outra grande surpresa da Bundesliga, o Friburgo (já lá iremos), frente ao Borussia Moenchengladbach.

Já sabíamos que o Union Berlin era um clube diferente da maioria – é um clube em que os adeptos participam de todas as decisões importantes, e já são famosas as festas de Natal feitas em pleno relvado do estádio Alte Forsterei – e, agora, também será, pelo menos por uma semana, o líder isolado. Frente a um histórico do futebol alemão, a equipa da ex-RDA, com o central português Diogo Leite a titular, beneficiou de um autogolo de Hubers aos 4’ para se colocar na frente e aguentou a vantagem até ao fim, mesmo com um penálti falhado aos 10’ e um golo anulado aos 14’.

A vitória por si só valia a liderança isolada (mas provisória) da Bundesliga, com 14 pontos, mas o Union ainda teria de esperar mais um par de horas para se sentir mais confortável no trono. A jogar em casa, o Friburgo tinha uma oportunidade rara de subir ao primeiro lugar – algo que só conseguira na primeira jornada em 2000-01 – mas falhou o assalto com o 0-0 em casa perante o Borussia Moenchengladbach.

Ainda assim, está num surpreendente segundo lugar, a apenas um ponto da equipa de Berlim, e um ponto à frente de Bayern (que empatou nesta jornada com o Estugarda), Hoffenheim (que bateu o Mainz por 4-1) e Borussia Dortmund (derrotado por 3-0 pelo RB Leipzig).