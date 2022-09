O último Verão das nossas vidas

Na Alemanha um meteorologista, Özden Terli, tem feito furor nos seus boletins televisivos, simplesmente porque acredita que as suas previsões têm que reflectir as novas realidades instáveis e assustadoras das alterações climáticas.

Simplesmente, a nova realidade prima pela instabilidade e vai tornar-se progressivamente imprevisível. Ora, apesar de neste Verão termos indiscutivelmente assistido a sucessões de “anormais” calores abrasadores no Norte da Europa, na China, na América e na Ásia a uma sucessão de secas e chuvas diluvianas, tardamos a aceitar as irreversíveis e graves consequências deste “novo normal”.

Acima de tudo, porque inserir o conceito “normal” neste processo em curso, que tende pela nossa inacção a piorar, é um paradoxo que revela a nossa incapacidade psicológica e emotiva para abranger esta realidade Apocalíptica que nos aterroriza, e portanto, nos paralisa.

O famoso Die Welt (DW) produziu em Inglês um curto mas informativo documentário “Why can’t your brain comprehend climate change?” que trata da paradoxal e impotente inércia de que estamos prisioneiros apesar de décadas de avisos científicos, agora, claramente comprovados na realidade dos factos quotidianos.

O exemplo da rã que se deixa lentamente e passivamente aquecer em água, apaticamente e sem reagir, até à morte é ilustrativo.

O livro cheio de avisos urgentes e pedagógicos de Al Gore com o título An Inconvenient Truth foi agora actualizado, de forma confirmadora e culminante, por um novo livro com o ilustrativo título An Inconvenient Apocalipse, por Wes Jackson e Robert Jensen, publicado em Setembro.

Simultaneamente e a acrescentar a esta inédita crise planetária, vivemos “uma tempestade perfeita” de guerra na Europa e respectiva crise energética. Os países europeus confrontados com uma vulnerabilidade inédita, fruto da sua dependência sem alternativa imediata de anos fáceis de energia barata vinda da Rússia, andam num rodopio, a roçar o pânico, procurando desesperadamente por soluções.

Instalou-se uma nova consciência de “fim de ciclo” em que todas as certezas e estabilidades sem interrupção, vindas da reconstrução pós II guerra Mundial que proporcionaram a consolidação das democracias ocidentais, estão a erodir a um ritmo surpreendente e assustador.

Políticos experientes sentem-se obrigados a honestamente anunciar publicamente o fim da era da abundância e a avisar para um futuro doloroso de sacrifícios e penúria com os respectivos perigos de destabilização social a acrescentar aos perigos de populismos e irracionalidades crescentes.

Macron, oficialmente ligado a uma tradição liberal, ao anunciar o fim da festa do dinheiro fácil e da estabilidade artificial das taxas de juro, está também a anunciar o fim da festa, ou melhor da orgia alienante do neo-liberalismo e das suas pretensões globalizadoras.

E perante tudo isto, António Costa, o nosso primeiro marabalista e manipulador, recusa-se a ser alarmista, não por ser um optimista irritante mas porque manhosamente prefere distribuir esmolas únicas e insultuosas de 125 euros e jogar como numa dança “das três panelas e duas tampas” de forma enganadora e com falsa generosidade com “põe aqui e tira dali”.

O acontecimento mais ilustrativo desta dança macabra e manipuladora, tomou lugar em Maputo, onde Costa ao ser surpreendido por uma coreografia Zombie-VooDoo, foi obrigado a participar em espasmos grotescos e confrangedores, mas ilustrativos do estado desta nação, anteriormente conhecida como Portugal, mas agora reduzida a uma agência periférica para receber e redistribuir esmolas.