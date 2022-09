Pessoa por João Botelho, Saramago por Fábio Porchat ou os 50 anos de Abril na RTP1

Primeiro canal, que gasta mais de um terço do seu orçamento com séries, documentários e filmes portugueses - 11 a 12 milhões de euros anuais - apresenta novidades para a rentrée . Que vão da ficção, com cinco telefilmes de realizadoras, à informação, em que Jacinto Godinho regressa à vigília da Capela do Rato.

Depois de ter batido novos recordes com Pôr-do-Sol a fechar o Verão, a RTP1 apresentou esta quarta-feira a sua grelha para o final de 2022 com cinco novas séries, entre as quais O Ano da Morte de Ricardo Reis de João Botelho, e cinco novos telefilmes portugueses realizados por mulheres. O director de programas do canal um diz que “hoje é muito claro” que o comportamento do público mudou quanto às séries nacionais, que juntamente com os seus documentário e filmes representam “mais de um terço do orçamento do canal”, cerca de 11 a 12 milhões de euros.