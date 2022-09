Von der Leyen sob pressão para anunciar medidas ambiciosas em resposta à crise energética

Guerra, ou Ucrânia, ou energia, ou Rússia… Se fosse preciso adivinhar a palavra-chave do terceiro discurso sobre o Estado da União Europeia que Ursula von der Leyen fará, esta quarta-feira, no hemiciclo do Parlamento Europeu, todas estas seriam boas hipóteses. Mas como nos exercícios anteriores, e desde que iniciou o seu mandato, “crise” é o substantivo inevitável para resumir o cenário com que a presidente da Comissão Europeia se vê confrontada no arranque de um novo ciclo político. Talvez mesmo Crise, com maiúscula.