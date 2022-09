Horários do Funchal disponibiliza em 2025 cartão único para todos operadores de transportes

A empresa vai juntar informações relativas a vários operadores e serviços no domínio do transporte público num único portal.

A empresa Horários do Funchal (HF), na Madeira, vai implementar um sistema integrado de bilhética a partir desta terça-feira, estimando que esteja a funcionar em pleno em 2025 com um cartão único válido para todos os operadores de transportes públicos.

Em comunicado, a HF indica que arranca agora “com um novo sistema de bilhética integrado”, referindo que “o processo, que decorrerá ao longo de 32 meses e representa um investimento total na ordem dos 3,8 milhões de euros, irá funcionar sem contacto e com um sistema de apoio à exploração e informação ao público em tempo real”.

“Trata-se da adopção de um sistema que permite a prestação de serviços integrados a vários operadores, através de diversos modos de transporte utilizando suportes e tarifários comuns, permitindo, assim, simplificar o equipamento utilizado, o tratamento dos dados e a informação ao público”, salienta a empresa pública de transporte rodoviário.

A Horários do Funchal explica que se trata “de uma evolução tecnológica e de gestão do actual modelo de bilhética que está em vigor na HF, mas que é alargado a outros operadores, sejam regionais, nacionais ou europeus”.

E acrescenta que, depois de implementado o sistema, a empresa vai passar a disponibilizar um cartão único válido para todos os operadores de transportes públicos.

“Prevendo-se estar a funcionar em pleno em meados de 2025, vai também permitir agregar, num único portal, as informações relativas a vários operadores e serviços no domínio do transporte público, simplificando e centralizando o acesso por parte dos utilizadores”, indica a nota.

O novo sistema vai ainda possibilitar aos utentes o acompanhamento em tempo real, nos monitores e a bordo, informações sobre viagens realizadas pelos diversos operadores rodoviário, como por exemplo a localização dos autocarros e o tempo de viagem.

Através da aplicação “Girogo”, os utilizadores poderão comprar bilhetes e, posteriormente, validá-los no autocarro, sem que seja necessário um suporte físico como actualmente.

“Esta evolução tecnológica exige alterações no terreno e será implementada de forma gradual, nomeadamente, na substituição de todas as bilheteiras e métodos de pagamento utilizadas pelos diversos operadores. Um trabalho que vai decorrer nos primeiros 12 meses, a partir do início do processo, sendo que vai ser definido um período transitório de quatro meses, durante o qual vão estar a funcionar, em simultâneo, ambos os sistemas de bilhética de modo a permitir uma migração suave do sistema actual para o novo”, informa a HF.