Corvos de Bordalo II invadem um eléctrico dos anos 20 que irá ficar no Terreiro do Paço

A obra “Corvos Electrónicos” - Lighted Crows, 2022 - é inaugurada nesta sexta-feira, 16 de Setembro, num antigo eléctrico do Museu da Carris, datado dos anos 20 do século passado, pelas 21h. O eléctrico n.º 525 foi transformado por Bordalo II de forma a instalar no seu interior dois animais gigantes, feitos de materiais recuperados do lixo, para assinalar os 150 anos da companhia de transportes, que se comemoram no dia 18 de Setembro.

A inauguração da obra vai contar com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e o presidente da Carris, Pedro de Brito Bogas. A instalação vai permanecer no Terreiro do Paço durante um mês, junto ao Supremo Tribunal de Justiça. Posteriormente, será instalada na zona das Amoreiras por dois anos.

O animal escolhido para esta comemoração é o corvo por ser característico e iconográfico de Lisboa. Dos elementos inovadores da peça destaca-se o facto de ser feita com sobras de néons leds, que permitem uma visualização nocturna.

Também o Metropolitano de Lisboa conta com novas obras de arte. Nesta quinta-feira irá inaugurar uma exposição na estação da Encarnação composta por 32 esculturas que homenageiam o conhecimento e os Descobrimentos Portugueses. A exposição da artista plástica belga Françoise Schein, responsável, também, pela intervenção plástica da estação Parque, passa a integrar o património artístico das estações do Metro de Lisboa.