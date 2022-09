Já se pode falar de Godard

O mundo ainda não está preparado para Godard. Talvez daqui a um século ou dois, quando se perderem as distinções entre livros e músicas e filmes e pinturas e fotografias e bailados, e houver só obras de arte; talvez, no meio dessa confusão salvífica em que serão abolidas as barreiras que nos impedem de ver a arte como a arte que é, por estarmos sempre à procura de parecenças e de diferenças, de sobreposições e de fronteiras; talvez nesse século se possa começar a reagir a Godard como ele queria que reagíssemos: deslumbrando-nos, divertindo-nos, ficando confusos.