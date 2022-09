Manuel Maio regrava seis canções com Pau Figueres e estreia-as em exclusivo no PÚBLICO

Foi em Fevereiro de 2022 que Manuel Maio se estreou a solo num disco a que deu o nome de Sem Olhar Ao Tempo. Violinista, cantor e compositor ligado ao grupo A Presença das Formigas (que em 2009 recebeu o prémio Zeca Afonso no Festival Cantar Abril, de Almada), Manuel Maio vive na Suíça há quase cinco anos e apresentou esse seu primeiro álbum ao vivo, em Portugal, em Abril passado. Agora, decidiu mostrar seis das treze canções do disco que regravara em duo com um dos músicos que nele participaram, o catalão Pau Figueres, músico muito requisitado (tocou com nomes como Rufus Wainwright, C.Tangana, Carles Benavent, Sílvia Pérez Cruz, Alejandro Sanz e dezenas de outros) que já editou dois álbuns a solo, Pau Figueres (2015) e Nada Nuevo Bajo el Sol (2018). As razões desta regravação são assim explicadas ao PÚBLICO por Manuel Maio: “Foi a vontade de termos material extra, para lá do que temos no disco. E como ele é um guitarrista fora do comum e, estes temas, mesmo no disco, devem muito àquilo que ele fez na guitarra, quis experimentar fazê-los em duo. Convidei o Pau, marcámos uma sessão num estúdio em Barcelona e gravámo-los numa tarde, de uma assentada. Gosto muito do resultado.”

As seis canções, que se estreiam em exclusivo no PÚBLICO, são, por esta ordem, A casa fechada, Sem olhar ao tempo, Mafalda, E assim ficou, Chula da distância e Desde que te conheci. A gravação foi feita por Aniol Bestit Collellmir nos estúdios The Sound of Wood, em Barcelona, com mistura de Rui Ferreira. O vídeo é de Aymée Hamon e Manuel Maio.