Degelo extremo nos glaciares suíços mostra trilho de rocha nua

Este ano o derretimento do gelo terá sido cerca de três vezes superior à média dos últimos 10 anos. O degelo numa divisão do glaciar Sex-Rouge e do glaciar Zanfleuron revelou o caminho de pedra pela primeira vez em 2000 anos.

Um antigo caminho alpino rochoso entre dois glaciares na Suíça está a emergir depois do Verão quente que atingiu a Europa. Segundo a estância de esqui local está será a primeira vez em pelo menos 2000 anos que este trilho de rocha não fica coberto de neve.

Os responsáveis da estância de esqui do Glacier 3000 na Suíça ocidental disseram que este ano “o derretimento do gelo foi cerca de três vezes superior à média dos últimos 10 anos, o que significa que agora se pode ver rocha nua entre os glaciares Scex Rouge e Zanfleuron a uma altitude de 2800 metros e que a passagem estará completamente exposta no final deste mês.

“Há cerca de 10 anos, medi aqui 15 metros de gelo, pelo que todo esse gelo derreteu entretanto”, disse Mauro Fischer, glaciólogo do Instituto de Geografia da Universidade de Berna.

“O que vimos este ano e este Verão é simplesmente extraordinário e está realmente para além de tudo o que já medimos até agora”, acrescentou, referindo-se à velocidade a que o gelo derreteu.

Desde o Inverno passado, que trouxe relativamente pouca neve, os Alpes foram sujeitos a duas grandes ondas de calor no início do Verão. Os “Alpes” estão agora no caminho para as suas maiores perdas de massa em pelo menos 60 anos de registos, como mostram os dados.