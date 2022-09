“Agem sempre como se nos estivessem a fazer um favor. E isso é o pior”

Era suposto ser apenas um arranque de Setembro normal. No dia 1, a mãe do José Miguel, de 4 anos, levou-o ao ATL da Junta de Freguesia de Gualtar, em Braga, para que a criança pudesse juntar-se aos colegas com quem já partilhara o jardim-de-infância no ano anterior. Segundo o relato do pai, Nuno Gomes, de 44 anos, a entrega do menino foi barrada por uma funcionária, que disse ter ordens expressas do presidente da junta para não aceitar a criança. Esta e qualquer outra criança com necessidades educativas especiais (NEE), diz. O autarca nega e diz que o menino só não foi recebido porque não estava ainda inscrito e não tinha recursos humanos suficientes para o acolher.