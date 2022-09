Para Costa, a palavra-chave em “maioria de diálogo” é “maioria”

Depois de quase uma hora de discurso no comício que juntou centenas de socialistas em Leiria, o secretário-geral do PS e primeiro-ministro ajustou o tom e, num jantar reservado ao grupo parlamentar do PS e a eurodeputados socialistas, lembrou a força do partido. Na experiência de António Costa, quando se governa sem maioria absoluta “leva-se pancada de um lado” e vai-se conversando com o outro. “Quando se tem maioria absoluta leva-se pancada de todos os lados”, contrapõe. Ainda assim, pesadas as vantagens e desvantagens, “é muito melhor ter maioria absoluta do que não ter”, vaticinou.

Embora tenha repetido que “ter maioria absoluta não é ter o poder absoluto”, o primeiro-ministro lembra que “quando o diálogo não é possível” que se vote “e que ganhe quem tem mais votos”. E afastou a solução de bloco central por acreditar que não ter uma oposição forte pode trazer perigos à democracia. “Foi sempre por isso que resisti à ideia de bloco central. Não porque o PSD me suscite alguma alergia, mas porque é importante que os portugueses saibam que há outros partidos que podem ter o seu voto”. Mas que não haja dúvidas. A caminho de uma nova discussão orçamental, Costa admite negociações, mas lembra que a palavra-chave em “maioria de diálogo” é “maioria”.

Nos próximos dois dias, o PS terá agenda cheia com as jornadas parlamentares do partido, dedicadas ao tema “Crescimento e Coesão: Um país com oportunidades para todos”. O evento conta ainda com os deputados do Partido Socialista do Luxemburgo, que realizam as suas jornadas parlamentares em Portugal, reunindo-se depois com os deputados do PS.

Esta segunda-feira, os 120 deputados socialistas estarão divididos por dez grupos para visitar empresas, entidades e instituições nos 16 concelhos do distrito de Leiria. Haverá dois grupos de visitas temáticas sobre Floresta e Protecção Civil, a Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pêra, e sobre os Novos Investimentos PRR, em Leiria e na Marinha Grande, no qual participará o líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias. Os outros oito grupos irão realizar visitas a empresas e entidades dos restantes concelhos do distrito relacionadas com os sectores da saúde, educação, cultura, economia e solidariedade social.