Soares e Gorbatchov: uma amizade política

“Uma das figuras mais marcantes do século”, “um homem que teve a coragem de fazer a reciclagem do seu próprio pensamento”, afirmou, em diferentes ocasiões, Mário Soares sobre Mikhail Gorbatchov. Tendo-se encontrado em Moscovo e em Lisboa, o momento em que se conheceram foi particularmente marcante. Aconteceu há 35 anos, nas vésperas da assinatura do histórico tratado firmado entre Reagan e Gorbatchov relativo às armas nucleares de alcance médio. Soares não escondeu — quer logo no imediato, quer ao longo do tempo — o impacto que lhe causou o pai da Perestroika.