Acesso a Alcântara no sentido de Algés com mais uma rota alternativa

A partir desta sexta-feira, dia 9, existe uma nova alternativa de desvio para quem pretende deslocar-se, em viatura particular, no sentido Praça do Comércio/Algés. Para aceder a Alcântara, é agora possível utilizar uma nova alternativa de desvio através da Praça Duque de Terceira em direcção à Rua da Cintura do Porto de Lisboa, com acesso directo à Avenida Brasília, e assim, evitar circular pela Avenida 24 de Julho, avançou em comunicado a Câmara Municipal de Lisboa (CML).

De acordo com o comunicado divulgado, o acesso alternativo à avenida “encontra-se devidamente sinalizado no local”. A nova rota alternativa para o trânsito deve-se às obras do Metropolitano de Lisboa que condicionam o trânsito nesta zona devido à construção da linha circular, que ligará a linha Amarela (estação do Rato) à linha Verde (Cais do Sodré).

Foto Mapa com rotas alternativas para acesso a Alcântara Metropolitano de Lisboa

“Assim, quem quiser deslocar-se no sentido Alcântara, deverá utilizar a Avenida 24 de Julho. Quem quiser seguir em direcção a Santos, poderá utilizar a Av. Ribeira das Naus, passar pela Praça Duque de Terceira, pela Rua de Cintura do Porto de Lisboa em direcção à Av. Brasília”. As obras tiveram início no dia 13 de Julho e é previsto que tenham uma duração de 23 meses, condicionando a circulação na avenida, no troço compreendido entre a Av. D. Carlos I e Boqueirão do Duro.