Como vencer a tristeza do fim das férias de Verão em seis passos

Esta época do ano pode ser a pior de todas, enquanto vemos as férias de Verão desvanecerem-se no retrovisor. Mas há formas de minimizar a tristeza.

Comecei a lamentar o fim de uma viagem antes mesmo de esta ter terminado. As etapas do sofrimento entraram em acção ao quinto dia de uma viagem de bicicleta de seis dias pelo Maine, no extremo Nordeste dos EUA, com muitas desculpas para prolongar a viagem. Primeiro, fui atingida pela raiva e uma boa dose de sentimentos depressivos quando o meu namorado disse que não podíamos. Até que a aceitação atingiu-me a alguns quilómetros do nosso destino final.