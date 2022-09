Podcast do Encontro de Leituras: Dulce Maria Cardoso

No Encontro de Leituras de Agosto, leitores do PÚBLICO e da Folha de S.Paulo conversaram com a escritora portuguesa Dulce Maria Cardoso. Siga o podcast do Encontro de Leituras no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Este é o podcast do Encontro de Leituras, o clube conjunto do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo, que junta online leitores de língua portuguesa todas as segundas terças-feiras de cada mês.

A convidada do 21.º Encontro do Leituras, que aconteceu a 9 de Agosto, foi a escritora portuguesa Dulce Maria Cardoso. Em destaque esteve o seu romance Eliete — A vida normal, publicado em Portugal em 2018, pela Tinta-da-China, e editado este ano no Brasil, pela Todavia.

Construído em torno da protagonista homónima, Eliete fala-nos de uma mulher de meia-idade e em crise no tempo das redes sociais. Reflecte também sobre temas habituais na obra de Dulce Maria Cardoso, como a memória (a sua perda) e a identidade.

Este romance foi o segundo qualificado no Prémio Oceanos em 2019 e esteve também nomeado na categoria de melhor romance estrangeiro para o Prémio Femina em 2020.

O Encontro de Leituras é moderado pela jornalista Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e por Eduardo Sombini, jornalista da Ilustríssima, o caderno de cultura da Folha de S. Paulo.

