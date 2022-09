Vila Galé Alagoas, o hotel que junta a literatura à “cara das pessoas” do nordeste brasileiro

“Paixão”, “amor” e “fervor” são as palavras que se destacam do poema de Bocage, poeta português do século XVIII, pintado na parede de um dos quartos do novo resort tudo-incluído Vila Galé Alagoas, localizado no município da Barra de Santo António. Parecem, aliás, escolhidas a dedo para caracterizar a cultura e o povo daquele pequeno estado no nordeste brasileiro. Mas comecemos pelo início.