Activistas avisam que vão ocupar escolas: “Ou somos retirados à força ou ganhamos as reivindicações”

No 10.º episódio do podcast Azul falamos com Matilde Alvim, estudante e activista pelo clima, sobre as ocupações a escolas e universidades planeadas para o Outono, que têm como objectivo acelerar a transição energética. Siga o podcast Azul no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Neste episódio do podcast Azul, olhamos para o activismo climático que vai marcar a rentrée.

A nossa convidada é Matilde Alvim, estudante de antropologia e uma das organizadoras da Greve Climática Lisboa, assim como das ocupações pelo fim do uso de combustíveis fósseis: entre Setembro e Dezembro, há um apelo internacional para a ocupação de escolas e de universidades por todo o mundo com o objectivo de acelerar a transição energética. Portugal não será excepção.

“Ou somos retirados à força”, admitiu Matilde Alvim ao Azul, “ou ganhamos as reivindicações”. As exigências que o grupo irá apresentar durante as ocupações será o compromisso do Governo para acabar com o uso de combustíveis fósseis até 2030 e a demissão de António Costa Silva, ministro da Economia e do Mar, pelas fortes ligações que tem à indústria do petróleo.

Foto Matilde Alvim é uma das organizadoras da Greve Climática Lisboa e das ocupações pelo fim ao fóssil DR

Mas as ocupações serão mais do que isso, explicou a estudante: “A ideia é que sejam espaços pré-figurativos. Vamos falar sobre aquilo que pode ser um Portugal e um mundo sem combustíveis fósseis. Como é que imaginamos a nossa transição energética? Como seria a nossa vida [sem combustíveis fósseis]?”

Depois de um Verão com fenómenos extremos, como ondas de calor e cheias, associados às alterações climáticas, Matilde Alvim antecipa por toda a Europa um Outono quente em relação ao activismo político. Já a 23 de Setembro está marcada a primeira greve em Lisboa, na praça José Fontana, que servirá de pontapé de saída para as lutas climáticas que continuarão durante a temporada, a nível nacional. Apesar de o desafio apresentado pelas alterações climáticas ser grande, a estudante acredita que é possível evitar os cenários catastróficos: “O futuro não está escrito, o futuro é um tiro no escuro. É por isso que é preciso lutar.”

