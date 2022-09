Ivo Rosa deixa de ser juiz de instrução do processo BES e da Operação Marquês

Alteração decorre do habitual movimento de magistrados nesta altura do ano. Juiz Pedro Correia assumirá estes dois casos. Ivo Rosa mantém-se apenas como juiz de instrução do caso O Negativo , porque já tinha iniciado o respectivo debate instrutório.

Ivo Rosa deixou de ser juiz de instrução dos processos BES e da Operação Marquês, na sequência do movimento de magistrados que ocorre habitualmente nesta altura do ano. A substituí-lo, fica o juiz que ficou colocado no Juízo 2 do Tribunal Central de Instrução Criminal​ (TCIC), onde correm estes dois casos mediáticos.

Segundo informou o Conselho Superior da Magistratura, Ivo Rosa, irá manter-se temporariamente no TCIC, mas apenas como juiz de instrução do caso O Negativo, no qual já se iniciou o debate instrutório. Tal inviabiliza qualquer substituição, já que a lei obriga o magistrado que preside ao debate instrutório — uma espécie de alegações finais desta fase facultativa que serve para determinar se há indício suficientes para uma acusação seguir para julgamento — a concluir a instrução.

"A transferência de um juiz para outro juízo por via do movimento não viola o princípio do juiz natural. O processo permanece no mesmo juízo para onde foi feita a distribuição, efectuada aleatoriamente”, esclarece o CSM, o órgão de gestão da magistratura judicial. Ou seja, todos os actos já praticados por Ivo Rosa não perdem validade, podendo, entanto, o actual titular do caso BES solicitar novas diligências que entender necessárias.

Recorde-se que Ivo Rosa tem a correr um processo disciplinar, que suspende provisoriamente a sua subida ao Tribunal da Relação de Lisboa, para onde concorreu e ficou colocado.