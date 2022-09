Sérgio Conceição: “Não me aborreço nada a ver o Atlético”

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, garante que o Atlético de Madrid, adversário desta quarta-feira (20h, TVI) na Liga dos Campeões, não é uma equipa que o aborreça pelo estilo de jogo pouco dado à posse de bola.

“É verdade que o Atlético não tem mudado muito. Mas não me aborreço nada a ver o Atlético. Aborreço-me mais a ver outras equipas que tentam elaborar muito e depois, mesmo em situações difíceis, não são capazes de mudar”, apontou, na conferência de imprensa de antevisão da partida, questionado por um jornalista espanhol sobre se a formação de Madrid é aborrecida.

E foi mais longe. “Temos de olhar para o futebol e ver o que é o espectáculo. Se queremos chegar à baliza com 50 passes ou com dois. Eu sou apologista que o importante é chegar lá. Depois a forma…”, acrescentou.

Estas ideias foram usadas pelo técnico no sentido de não desdenhar o futebol tradicionalmente defensivo da equipa de Diego Simeone, que considera ser “sempre uma das favoritas a ganhar a Champions”.

Ainda sobre o adversário, Conceição apontou que o plantel do FC Porto “vale teoricamente três vezes menos do que o do Atlético” e que “O ataque do Atlético tem dois jogadores fantásticos como o João Félix e o Morata”.

Apesar de não querer detalhar a estratégia para este jogo, o treinador portista desejou que os jogadores sejam “intensos, agressivos, humildes e com capacidade de trabalho e sofrimento”. E recusou avançar o “onze”: “Até poderão ser os mesmos jogadores do jogo em Barcelos, mas com nuances diferentes”.