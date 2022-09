Madeira é palco no fim-de-semana da estreia em Portugal do Oceanman

Mais de 600 atletas vão competir no sábado e domingo em cinco percursos na etapa do circuito internacional de natação em águas abertas.

A marca Madeira Island Ultra Swim (MIUS) não será colocada de lado, mas, no terceiro ano em que a frente marítima entre o Funchal e a Calheta recebe uma competição que tem vindo a consolidar a Madeira no roteiro europeu de natação em águas abertas, o arquipélago organizará um evento que resulta num upgrade no contexto da modalidade: neste fim-de-semana, mais de 600 atletas vão participar na primeira prova em Portugal do Oceanman, circuito que em 2022 terá etapas na Ásia, na Europa e na América.

Com mais de metade dos participantes a chegarem de fora da Madeira, a ligação do arquipélago ao Oceanman tem como objectivo principal afirmar a região como um destino com “características únicas para a prática de natação do mar”, sendo que os dois dias de prova terão um formato similar ao MIUS 2021.

Assim, no sábado, sempre com chegada ao Funchal, haverá as etapas “Ultra Oceanman” (30km com partida da Calheta), “Oceanman” (10km com partida de Câmara de Lobos) e “Half Oceanman” (5km com largada da Ponta Gorda).

Para domingo, ficarão reservadas as ligações mais curtas e acessíveis. As primeiras braçadas nos 1.5 quilómetros (“Spirit”) e 500 metros (“Oceankids”) serão dados a partir da Barreirinha, enquanto a partida dos 3.5 quilómetros será no Hotel Next.