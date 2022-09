Coração independente

Os 200 anos da independência do Brasil serão oficialmente celebrados com a visita do coração de D. Pedro I, suspenso em formol; tal como os 150 anos, em 1972, tinham sido assinalados com a vinda do corpo vazio, aliás, das ossadas, do imperador separatista; e o centenário, em 1922, com o regresso à pátria dos restos mortais do filho, o também imperador D. Pedro II. O que significam estes atos de teatro?