Porto faz fila para ver o coração de D. Pedro

“Por um lado, acho bem que vá para o Brasil, porque há esta situação das comemorações da independência, mas por outro lado não acho bem, porque sabemos o que aconteceu com as jóias que emprestámos [em 2002] à Holanda, e que foram roubadas e nunca mais apareceram”, diz o matosinhense Rui Teixeira, uma das 800 pessoas que até ao final da manhã deste sábado já tinha ido ver o coração de D. Pedro ao Salão Nobre da Irmandade da Lapa, no Porto, onde poderá ser visto até às 16h de domingo, antes de viajar, à noite, para o Brasil, que solicitou o seu empréstimo no âmbito das comemorações do bicentenário da independência. Segundo a Câmara do Porto, ao princípio da tarde o número de visitantes era já superior a dois mil.