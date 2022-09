Procuram-se artistas para fazerem residências nas escolas de Évora

O concurso destina-se a cidadãos ou organizações de Évora que queiram dinamizar as escolas da região. As candidaturas estão abertas até 16 de Setembro e os artistas seleccionados recebem uma verba de, pelo menos, 4 mil euros.

O Transforma – Programa para uma Cultura Inclusiva do Alentejo Central, apoiado pela Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC) está à procura de artistas ou organizações culturais do distrito de Évora que queiram participar numa residência artística que acontece em contexto escolar.

O objectivo desta residência é que promova o “desenvolvimento e a implementação de pedagogias criativas”, que sejam capazes de “motivar os alunos e envolver a comunidade educativa” para uma melhor educação nas escolas, refere a organização numa nota de imprensa.

A residência artística tem uma duração de três a cinco meses e acontece entre Novembro de 2022 a Maio de 2023. Os artistas vão trabalhar em conjunto com os professores das diversas áreas científicas para desenvolverem projectos que envolvam “pedagogias criativas” para “promover mais atenção, motivação e envolvimento dos alunos nas salas de aula”.

Os artistas seleccionados terão ainda de participar num “laboratório intensivo”, em que irão “experimentar, testar e criar uma colecção de pedagogias criativas”, para serem depois demonstradas durante o período da residência artística.

O projecto pressupõe deslocações regulares às escolas, sendo atribuídos aos artistas seleccionados uma verba de 4 mil euros, para os que residam no concelho do agrupamento de escolas, e 4,5 mil euros para os artistas que não habitem no mesmo concelho das escolas onde irá decorrer a residência.

As candidaturas devem ser submetidas por email até ao dia 16 de Setembro, sendo depois avaliadas por um júri composto por três elementos da CIMAC e dois elementos da equipa contratada para a implementação do projecto de Mediação Cultural no Alentejo Central.

Texto editado por Amanda Ribeiro