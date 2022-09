Desp. Chaves e Rio Ave empatam no encerramento da jornada

Desp. Chaves e Rio Ave empataram esta segunda-feira (1-1), no encerramento da 5.ª jornada da I Liga, numa partida em que os flavienses deixaram escapar no último minuto do tempo regulamentar uma vitória que lhes garantia o quinto lugar do campeonato.

Leonardo Ruiz (90') aproveitou uma das raras ocasiões da segunda parte para empatar e evitar a terceira derrota neste início de época, depois do moralizador triunfo sobre o FC Porto na ronda anterior.

Primeiro, o Desp. Chaves garantira a vantagem na primeira parte, com um golo de Héctor Hernández (32'), a concluir uma oportuna recuperação de Kevin Lenini, que pressionou no momento da transição do Rio Ave e descobriu o avançado espanhol em posição privilegiada para marcar.

Os flavienses estiveram sempre mais perto de ampliar a vantagem, pecando sistematicamente na finalização. Ineficácia que manteve o resultado em aberto até final, que acabou por ser fatídico para a formação da casa, que teve de contentar-se com o sexto lugar da classificação, com oito pontos. O Rio Ave segue em 13.º, com cinco pontos somados.