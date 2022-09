Ano lectivo arranca com número recorde de professores a reformarem-se

O ano lectivo vai arrancar com um novo máximo de professores e educadores de infância a aposentarem-se. Com início marcado para o período de 13 a 16 deste mês, as aulas começam com menos 257 profissionais do que os que, até ao mês passado, estavam no activo nas escolas públicas. Os dados constam da lista mensal de aposentados e reformados da Caixa Geral de Aposentações (CGA).