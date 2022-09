Marques Mendes prevê aumento extra para pensionistas e decisões sobre rendas: “travão” na subida ou apoio aos inquilinos

O Governo deverá aprovar segunda-feira um novo aumento extraordinário para a “generalidade dos pensionistas” e deverá tomar uma decisão que permita apoiar os inquilinos na subida das rendas prevista para 2023, afirmou esta noite o comentador de política Luís Marques Mendes, acrescentando que, em matéria de rendas, o Conselho de Ministros tem em cima da mesa “duas opções”.

No seu habitual comentário de domingo à noite na SIC, o conselheiro de Estado analisou que o plano que o executivo aprovará segunda-feira será “robusto e impactante”, adiantando que este fica “um pouco abaixo dos dois mil milhões de euros” avançados esta semana por vários órgãos de comunicação social, mas acima dos 1,5 mil milhões de euros do plano apresentado pelo PSD na sexta-feira.

O plano, disse, incidirá em cinco áreas: social, fiscal, de energia, nas pensões e nas rendas.

“Julgo que haverá uma medida emblemática” na área das pensões, disse, apontando para um “segundo aumento extraordinário que desta vez será para a generalidade dos reformados e pensionistas”. Já em Julho, o comentador tinha apontado para esta possibilidade.

O antigo líder do PSD disse ainda julgar que o plano terá “algumas medidas fiscais”, umas que ainda precisarão de passar pelo crivo do Parlamento.

Em matéria de rendas, Marques Mendes falou de duas opções que estarão segunda-feira na mesa do Conselho de Ministros que se reúne no Palácio da Ajuda a partir das 15 horas.

“O ideal seria defender os inquilinos sem penalizar os proprietários”, defendeu, acrescentando que nesta área é certo que “o Governo vai actuar”. “Há em estudo duas opções”, disse. “Uma solução à espanhola, que [é] uma norma travão, que faz com que em 2023 as rendas não possam aumentar mais de 2% – que é a inflação pretendida para a zona euro. A outra solução possível é os senhorios aumentarem as rendas, mas depois o Estado dá um apoio directo, sobretudo às classes mais desfavorecidas.”

O comentador político da SIC disse estar convencido que o Governo optará pela norma travão nas rendas, porque “o Governo tem alinhado muito com as posições de Espanha”, acrescentando que se a solução for essa o Governo tem a “obrigação de compensar os senhorios, acho que pode ser por via fiscal”. “Senão, mata o mercado de arrendamento”.