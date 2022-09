Direita concorda que não exista imposto sobre lucros extraordinários das empresas, esquerda critica Governo

Enquanto à esquerda do PS se ouvem críticas à resistência em criar este imposto extraordinário, a direita do Parlamento elogia a decisão do Governo e diz que criar mais um imposto não seria eficaz.

A decisão de o Governo adoptar a “windfall tax” divide os partidos de esquerda e de direita. Em reacção à notícia avançada pelo PÚBLICO de que António Costa não quer criar um imposto extraordinário para as empresas que estão a lucrar com a inflação provocada pela guerra na Ucrânia. Enquanto para a esquerda a resistência do Governo em taxar as empresas é “incompreensível”, para os partidos da ala direita como o PSD e o Chega a decisão do Governo é acertada.