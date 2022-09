Roque da Cunha: “Fernando Araújo já demonstrou grande capacidade de liderança”

O presidente do Sindicato Independente dos Médicos diz não compreender a razão por que Costa obriga a ministra Marta Temido a continuar no posto: “Só se for para fazer sofrer a senhora ministra...”

Jorge Roque da Cunha não entregou o cartão de militante do PSD quando foi eleito presidente do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), mas afastou-se de qualquer actividade partidária. Defende que o próximo ministro da Saúde seja alguém com “peso político” e “poder” junto do primeiro-ministro e ministro das Finanças. O director do Hospital de São João, Fernando Araújo, tem a “experiência” necessária para o cargo.