Gulbenkian atribui bolsas de estudo aos melhores estudantes universitários

Bolsas Gulbenkian Novos Talentos destinam-se a jovens que tenham médias de destaque no ensino superior. As candidaturas estão abertas até 22 de Setembro

Para estudantes universitários com média igual ou superior a 17 valores e que estejam inscritos em cursos de licenciatura ou de mestrado integrado ou no 1.º ano de cursos de mestrado no ano lectivo de 2022/2023, a Fundação Calouste Gulbenkian lançou as Bolsas Gulbenkian Novos Talentos 2022. As inscrições estão abertas até 22 de Setembro.

A bolsa tem como objectivo “apoiar o prosseguimento de estudos e actividades” que sejam relevantes para o bolseiro. Assim, nesta edição, será “atribuído um apoio de até 3000 euros aos candidatos que apresentem rendimentos per capita do agregado familiar inferiores a 12.000 euros”, lê-se no comunicado enviado ao P3.

Para além do apoio financeiro, os candidatos que tiverem acesso à bolsa terão oportunidades para participar em diversos eventos, nomeadamente “workshops, encontros entre os bolseiros de todas as áreas e masterclasses de desenvolvimento pessoal”. Terão também “acesso ao conjunto de formações disponibilizadas a todos os bolseiros da Rede de Bolseiros Gulbenkian”.

Esta iniciativa tem como propósito “continuar a apoiar estudantes excepcionais no ensino superior, em Portugal”. As candidaturas devem ser submetidas online e o regulamento está disponível no site da Fundação Calouste Gulbenkian.

