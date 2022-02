Há 5 mil bolsas de estudo de inglês com o British Council

Há 5 mil bolsas de estudo para cursos de inglês online promovidos pelo Banco Santander e pelo British Council. A nova edição das Santander Languages Scholarships: Online English Courses — British Council​ está aberta a todos os maiores de 18 anos que residam num dos 13 países abrangidos pela bolsa. A saber: Portugal, Argentina, Alemanha, Chile, Brasil, México, Estados Unidos, Espanha, Peru, Colômbia, Polónia, Reino Unido e Uruguai.

As candidaturas podem ser submetidas online até 29 de Março de 2022. As bolsas de estudo fornecem formação totalmente online e cobrem todos os custos para os beneficiários.

De acordo com o comunicado de imprensa enviado ao P3, há cinco níveis de formação disponíveis, de principiante (A1) a avançado (C1). Cada programa de formação tem a duração de 12 semanas, de Abril a Julho, e inclui 12 sessões online com tutores do British Council. Além disso, os candidatos também têm acesso a até 48 horas de vídeos interactivos e actividades de auto-aprendizagem.

O objectivo é que os participantes desenvolvam as suas competências linguísticas “para melhor se envolverem em situações de trabalho, tais como reuniões ou conversas, bem como beneficiar da oportunidade de trabalhar em rede, internacionalmente, com profissionais e estudantes de várias disciplinas e países”, lê-se em comunicado. Uma vez concluído com sucesso o curso, os participantes recebem um certificado do British Council.

