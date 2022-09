Cinco maneiras de os pais ajudarem os filhos a lidar com as emoções

A pandemia do coronavírus afectou a saúde mental das crianças e dos adolescentes, e os terapeutas estão com a agenda completamente preenchida. Mas isso não significa que os cuidados sejam impossíveis. Na realidade, os pais ou cuidadores podem aprender estratégias terapêuticas para apoiar, reforçar e ensinar as crianças a lidar com as emoções.