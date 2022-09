Governo fixa em 2.400 vagas para internato médico no próximo ano

O Governo fixou em 2.400 o número de vagas para ingresso na formação geral do internato médico no próximo ano, segundo um despacho publicado na quarta-feira em Diário da República.

“O internato médico é um período de formação médica que visa habilitar o médico ao exercício autónomo da medicina bem como ao exercício tecnicamente diferenciado de uma área de formação especializada”, pode ler-se.

No despacho refere-se ainda que compete aos membros do Governo responsáveis pelas áreas da administração pública, das finanças e da saúde “a fixação do mapa de vagas para o ingresso na formação geral do internato médico”.

No início deste Verão, foram abertas 1639 vagas, das quais 1182 para os hospitais, 432 para médicos de família e 25 para a área de saúde pública. Medicina Interna tinha sido a especialidade com mais vagas abertas para a contratação de novos médicos especialistas para os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Apesar de os últimos meses terem sido dominados pelo registo do fecho das urgências de ginecologia e obstetrícia, por falta de médicos, esta especialidade só aparece em quinto lugar na lista das necessidades hospitalares agora divulgada. Tem 61 vagas atribuídas. Com mais lugares a concurso surgem Medicina Interna (162), anestesiologia (86), psiquiatria (75) e pediatria (67).

A abertura deste concurso não significa que as 1639 vagas agora abertas para recém-especialistas venham a ser ocupadas, como têm demonstrado os últimos procedimentos de selecção. No último concurso para recém-especialistas, realizado no Verão do ano passado, ficaram por preencher 35% das 1073 vagas abertas. Pouco antes, também o concurso para contratar 450 médicos de famílias ficou com cerca de um terço dos lugares sem candidatos.