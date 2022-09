Como Costa segura, segura e segura os seus ministros até ao limite

Esta semana, António Costa revelou que “desta vez” teve de aceitar o pedido de demissão de Marta Temido. Esta não é a primeira vez que o primeiro-ministro oferece resistência à saída dos seus governantes. Aliás, essa resistência tem-se tornado cada vez mais a imagem de marca do primeiro-ministro.

É difícil encontrar um ministro que António Costa tenha deixado sair à primeira tentativa de demissão. À excepção de João Soares, o primeiro-ministro resiste em aceitar pedidos de demissão e repete insistentemente – às vezes enfastiado – que não cede à pressão mediática de afastar os seus governantes. São raras as vezes que um ministro é afastado à primeira crise. Quando finalmente acabam por sair, acabam por fazê-lo pela porta pequena, desgastados e trucidados pela opinião pública – foi o que aconteceu com a ministra da Saúde, Marta Temido, mas também com Eduardo Cabrita ou Constança Urbano de Sousa.