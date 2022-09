Queer Lisboa anuncia programa completo

O festival de cinema Queer Lisboa, que começa no dia 16, propõe uma programação de filmes que ajudam o espectador a pensar sobre a construção do conceito queer no passado e no presente, e sobre a importância da memória nessa reflexão.

“Negar a memória e os nossos antecessores porque eles não seguiram concepções que abraçamos hoje de sexo, género, sexualidade, identidade ou comunidade, é irracional”, afirma a direcção do festival, numa nota de apresentação do 26º Festival Queer Lisboa, sublinhando que trabalhar no conceito queer requer memória e empatia.

Entre os destaques da programação deste ano está a produção paquistanesa Joyland, de Saim Sadiq, duplamente premiada este ano em Cannes, sobre um romance entre um rapaz e uma rapariga transgénero, que abala os alicerces de uma família patriarcal, e Três Tristes Tigres, do brasileiro Gustavo Vinagre, em torno de três adolescentes numa cidade distópica.

Ainda sobre o Brasil, o festival realça ainda a selecção de Corpolítica, de Pedro Henrique França, que acompanha as candidaturas de pessoas LGBTQIA+ nas eleições de 2020. O realizador estará em Lisboa a apresentar o filme.

Na secção não-competitiva Panorama serão apresentados trabalhos de realizadores como Sébastien Lifshitz, com a nova versão do filme Bambi, a French Woman, Yann Gonzalez, com uma curta-metragem protagonizada pelo músico Oliver Sim, dos The XX, e Eva Vitija, com um documentário baseado nos diários inéditos da romancista Patricia Highsmith.

O foco deste ano do programa Hard Nights incide “em duas figuras peculiares na produção de obras explícitas": Fred Halsted, “o lendário actor e realizador de pornografia gay e figura de culto dos anos 1970”, e Mahx Capacity, fundador do estúdio AORTA films.

O Queer Lisboa já tinha anunciado anteriormente que o filme Fogo-Fátuo, do realizador português João Pedro Rodrigues, vai abrir a 26.ª edição, enquanto o encerramento será com o documentário Esther Newton Made Me Gay, da realizadora Jean Carlomusto, sobre a antropóloga social e activista lésbica Esther Newton.

Este ano, o Queer Lisboa contará ainda com a retrospectiva Notes on Camp: o Delírio Drag do Gay Girls Riding Club, dedicado ao colectivo GGRC, que nos anos 1960 começou a fazer filmes de paródia ao cinema de Hollywood.

O Queer Lisboa decorrerá de 16 a 24 de Setembro, enquanto o Queer Porto está marcado de 29 de Novembro a 4 de Dezembro.