Festival Kalorama em Lisboa obriga a reforço de policiamento e condicionamentos de trânsito

O festival de música Kalorama, que decorre entre esta quinta-feira e sábado no Parque da Bela Vista, em Lisboa, vai obrigar ao reforço do policiamento e ao condicionamento de trânsito em algumas das artérias adjacentes, divulgou a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) refere que estará presente no recinto do festival, com um posto policial, nos meios de transporte e nos eixos rodoviários de acesso ao Parque da Bela Vista.

Esta será a primeira edição do Kalorama, que se assume como o “último grande festival de Verão europeu”.

A nota do Cometlis começa por informar que, durante os dias em que decorre o festival (01 a 03 de Setembro), são previsíveis alguns condicionamentos de trânsito, nomeadamente na Avenida Marechal António Spínola (Oeste - Este), Avenida Dr. Arlindo Vicente, Avenida Cidade de Bratislava, Avenida da Ucrânia e Rotunda da Bela Vista (condicionado em parte da sua extensão).

Será ainda condicionada, na sua totalidade, a Rua Luísa Neto Jorge (condicionada na sua totalidade excepto para moradores) e Rua José Régio (sentido sul-norte disponível para circulação de veículos nos dois sentidos de tráfego).

Relativamente aos parques de estacionamento localizados nas imediações do recinto, a PSP informa que serão “maioritariamente afectos aos moradores e serviços de apoio ao evento”.

No que diz respeito aos transportes públicos, a nota do Cometlis refere que o Metro mantém o seu funcionamento até às 01h00, mas que, da parte da Carris, haverá um reforço de carreiras, de forma a “salvaguardar um maior escoamento do e para o recinto”.

Assim, serão criadas duas carreiras especiais, uma para o Oriente e outra para o Cais do Sodré, que irão funcionar entre as 00h30 e as 04h00 e reforçadas as carreiras na Avenida Cidade de Bratislava e a carreira 208 (Cais do Sodré - Oriente).

A CP também irá reforçar os seus serviços, com comboios especiais do Cais do Sodré para Cascais e do Oriente para Sintra. Já a Transtejo irá assegurar as ligações fluviais do Barreiro, Cacilhas, Montijo e Seixal.

Entretanto, a PSP deixa também um conjunto de conselhos aos visitantes do festival, nomeadamente que privilegiem a utilização de transportes públicos, a consultar os termos e condições de acesso e permanência no recinto e que tenham em atenção a lista de objectos proibidos. “Se considerar necessária a intervenção da polícia, não hesite em pedir a nossa colaboração, ligue 112 e memorize no seu telemóvel o número de telefone do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, 21 765 42 42, ou digite no seu telemóvel (21 polícia)”, diz ainda a nota.

Música, Sustentabilidade e Arte são “os três eixos fundamentais” do festival, que junta as promotoras House of Fun (Portugal) e Last Tour (Espanha).

Na quinta-feira, o festival destaca-se a música electrónica, estando previstas as actuações de artistas como James Blake e Chemical Brothers, Moderat, Kraftwerk, Bomba Estéreo e 2ManyDjs No dia seguinte, o destaque vai para nomes como Roisin Murphy e Jessie Ware, sendo cabeça de cartaz a branda britânica Arctic Monkeys. No sábado, último dia, a organização conta “fechar com mega pista de dança ao ar livre, com os “Disclosure” e Nick Cave & The Bad Seeds.