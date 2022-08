Terceiro Governo de Costa: cinco meses, dez polémicas

Tudo começou com Marcelo a dispensar Costa de ir apresentar os nomes dos seus ministros a Belém. Nesta terça-feira, deu-se a primeira baixa no Governo: Marta Temido.

Marta Temido é a primeira ministra a demitir-se do terceiro Governo de António Costa, mas não é a única que, em cinco meses, se viu envolvida em polémicas ou que foi alvo das críticas da oposição. Dois exemplos: Pedro Nuno Santos passou por um dos momentos mais complicados deste período quando avançou com uma solução para o novo aeroporto sem o aval do primeiro-ministro e Fernando Medina foi atacado por causa de uma nomeação que levou o próprio indigitado — Sérgio Figueiredo — a desistir do cargo. Ambos sobreviveram (e não foram os únicos). Aliás, o executivo leva 153 dias, mas os casos começaram ainda antes da sua posse, quando Marcelo Rebelo de Sousa mostrou mal-estar por ter sabido os nomes dos ministros pela comunicação social. Comecemos pelo princípio.