Congresso do Partido Comunista Chinês arranca a 16 de Outubro

Sem surpresas, Xi Jinping está na calha para ser reconduzido no cargo de secretário-geral pela terceira vez consecutiva. Em Março de 2023, Xi deverá iniciar um terceiro mandato como Presidente da China, depois do fim do limite de mandatos, em 2018.

Depois de ter garantido, em 2018, o fim do limite do número de mandatos na Presidência da China, Xi Jinping prepara-se para iniciar, em Outubro, um inédito terceiro mandato consecutivo como secretário-geral do Partido Comunista Chinês (PCC). O arranque do 20.º Congresso do partido – uma importante reunião que acontece de cinco em cinco anos – foi marcado para 16 de Outubro, avançam os media do país.

Durante a semana de 16 a 22 de Outubro, cerca de 2300 membros do PCC vão estar reunidos em Pequim para escolherem o secretário-geral e outras figuras do Politburo, um conselho composto pelas 25 figuras mais importantes do partido.

Em particular, as atenções vão estar centradas na escolha do substituto do primeiro-ministro, Li Keqiang, que vai reformar-se em Março de 2023; e no anúncio dos nomes que se vão juntar a Xi no exclusivo comité de sete membros onde está centralizado o poder político do país.

Em termos formais, Xi será novamente nomeado como secretário-geral e como presidente da Comissão Militar Central do PCC.

Xi, de 69 anos, emergiu na última década como o político mais influente na China desde Mao Tsetung​, orquestrando uma luta contra a corrupção que tem resultado, também, no afastamento de potenciais adversários. Com Xi, as decisões políticas estão centralizadas, mais do que nunca, no PCC.

Como Presidente do país, Xi deverá ser reconduzido no cargo em Março de 2023, para um terceiro mandato consecutivo – o que acontece depois de o Congresso Nacional do Povo (o parlamento chinês) ter decidido, em 2018, eliminar o limite constitucional de dois mandatos presidenciais.