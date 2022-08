Um raio de luz guiou Stefano Rabolli Pansera até St. Moritz

O arquitecto italiano é o director e fundador do recém-criado St. Moritz Art Film Festival. “Sempre me fascinaram os festivais de cinema. Com os meios mais simples, por exemplo, um raio de luz projectado numa tela, são capazes de gerar uma força da gravidade que atrai as pessoas”, contou ao PÚBLICO este curador que em 2013 assinou, com Paula Nascimento, o premiado Pavilhão de Angola na Bienal de Veneza.

O anúncio dos filmes vencedores da primeira edição do St. Moritz Art Film Festival teve lugar no último dia. Um júri composto por Alexandra Gordienko, editora da revista de moda Marfa, Anthony McCarten, argumentista neo-zelandês, e Ara H. Merjian, professor na Universidade de Chicago, distinguiu a curta de animação The Parents’ Room (2021), de Diego Marcon (exibida no mais recente IndieLisboa), La Prova, de Adrian Paci, e Douglas Sirk: Hope as in Despair (2022), de Roman Hüben.