Catarina Martins acusa Governo de “desculpabilização” e “passividade”

A líder do Bloco de Esquerda criticou o Governo por privilegiar os grandes grupos económicos em vez dos portugueses, condenando a política do executivo no que diz respeito à inflação, aos incêndios, à educação, à habitação ou à saúde.

Os debates que se travaram desde sexta-feira no Fórum Socialismo, o evento de rentrée do Bloco de Esquerda (BE), em Coimbra, onde se reuniram mais de 400 pessoas, já anunciavam aquele que ia ser o foco do discurso de encerramento de Catarina Martins este domingo: uma crítica à resposta do Governo no combate ao empobrecimento do país.