Leon Vitali (1948-2022) Relação fiel e verdadeira

Leon Vitali podia ter sido um actor aclamado. Mas a sua vida e a sua morte (a 20 de Agosto, em Los Angeles, aos 74 anos de idade) acabou por tornar-se indissociável, mesmo subsidiária, do cineasta a quem se dedicou de modo fiel e verdadeiro. E isto porque o papel que poderia ter lançado a carreira do britânico nascido em 1948 em Leamington Spa resultou no encontro que o faria desistir dela e no abandono da arte da representação.