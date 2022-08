Acampamento da Juventude Socialista. “Depois do socialismo é virar à esquerda”

O amarelo das bandeiras rasga o tempo cinzento que teima em não dar tréguas. É o Verão do Oeste, chamam-lhe. “É assim todos os anos”, conta Pedro Delgado Alves, que há nove anos era quem organizava a segunda edição do encontro entre jovens socialistas, enquanto líder da Juventude Socialista (JS). A primeira coube a Duarte Cordeiro ― este sábado o ministro do Ambiente e da Acção Climática. Estávamos em 2009 quando o secretário-geral dos jovens socialistas decidiu organizar o primeiro festival da ala jovem do PS. Naqueles três dias, juntaram-se antigo campo de tiro de Santa Cruz, Torres Vedras, dois mil jovens socialistas – o mais participado de sempre. Desde então a morada manteve-se intocável, a tradição foi lançada e agora repete-se. Durante três dias, os socialistas discutiram o futuro da esquerda, sem deixar de fora a direita.