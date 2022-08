As habilitações dos professores: um jogo de alto risco

Sobre o diploma que está em discussão pública (um despacho do gabinete do secretário de Estado da Educação sobre novas regras de contratação de escola, alargando substancialmente o universo possível de potenciais candidatos sem habilitação profissional), a comunicação sobre este assunto tem sido desastrosa, proporcionando comentários sem nexo de todos os lados, embora a culpa não seja do leitor de Verão. Teria sido mais prudente comunicar bem o problema e suas soluções e dizer que não se trata de alterar a exigência na aquisição de habilitação profissional dos professores (via um mestrado em ensino), mas de alargar as possibilidades de recrutamento de novos professores que ainda não possuem essa habilitação.