Sindicato dos trabalhadores das embaixadas cancela greve

O Sindicato dos Trabalhadores Consulares, das Missões Diplomáticas e dos Serviços Centrais do Ministério dos Negócios Estrangeiros (STCDE) decidiu esta sexta-feira, em reunião da direcção nacional, não avançar com o pré-aviso de greve dos funcionários das embaixadas e consulados de Portugal, com início previsto a 5 de Setembro. Os representantes dos trabalhadores tinham anunciado esta terça-feira que iriam avançar com a paralisação, caso o ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) não desse resposta às suas reivindicações até quinta-feira, mas no final do dia o gabinete do ministro João Gomes Cravinho enviou uma convocatória a marcar uma reunião com o STCDE para o dia de arranque da greve, 5 de Setembro.