Governo diz que pedido para prolongar prazo do PRR mostra “capacidade de reagir”. PSD fala em “fracasso”

O eurodeputado do PSD José Manuel Fernandes defende que o Governo devia convencer os seus pares no Conselho Europeu em vez de fazer pedidos à Comissão Europeia. Executivo fala em “capacidade de reagir”.

O pedido feito pelo Governo à Comissão Europeia (CE) com vista ao prolongamento do prazo de execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para lá de 2026 é, para o eurodeputado do PSD José Manuel Fernandes, “uma confissão de que a execução dos fundos [europeus] está atrasada”. O Governo defende tratar-se de uma demonstração de “capacidade de reagir” ao actual contexto económico.