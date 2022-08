Entre a injustiça e a felicidade, a Internet ri-se com a “febre” Coldplay

Na quinta-feira de manhã, os fãs dos Coldplay correram para as bilheteiras (físicas ou online) para conseguirem comprar entradas para o concerto de 17 de Maio de 2023 no Estádio Municipal de Coimbra. Mas, ao longo da manhã, novas datas foram anunciadas — e as quatro esgotaram em poucos minutos.

Nas redes sociais, o momento não passou despercebido e multiplicaram-se as piadas sobre a “febre” Coldplay.

No Twitter, o regresso da banda de Chris Martin a Portugal é o assunto do momento. Alguns dos tweets fazem questão de dar conselhos para as pessoas que não conseguiram entradas para o evento: e que tal ir a um jogo da Académica e ficar escondido no estádio até à data do concerto?

A página Insónias em Carvão partilhou uma das suas inesquecíveis montagens: um envelhecido Chris Martin a dar o 735.º concerto em Portugal no ano de 2064.

E houve até espaço para bilhetes (mais ou menos) fidedignos, mas bastante criativos.

Os concertos marcados para os dias 17, 18, 20 e 21 de Maio de 2023 fazem parte da digressão mundial Music Of The Spheres que vai ainda passar por cidades como Barcelona, Manchester, Milão, Zurique, Copenhaga ou Amesterdão.