UNITA não reconhece resultados provisórios

Resultados oficiais atribuem a vitória com maioria absoluta ao MPLA, partido no poder, ainda que mostrem o principal partido da oposição com uma grande subida, principalmente em Luanda.

A UNITA não reconhece os resultados eleitorais oficiais das eleições angolanas. “O MPLA não ganhou as eleições no dia 24, pelo que a UNITA não reconhece os resultados provisórios anunciados pela Comissão Nacional Eleitoral”, afirmou esta tarde o candidato à presidência e presidente do maior partido da oposição, Adalberto Costa Júnior, numa conferência de imprensa. À porta do complexo Sovsmo, em Viana, já se faz a festa entre os apoiantes da UNITA, com mulheres que dançavam e muitos jovens gritando “ACJ, ACJ”, entre alguns gritos de “Ganhámos”.

Ladeado pelo candidato da UNITA a vice-presidente, Abel Chivukukuvu, e pelo “número 3” do partido, Filomeno Vieira Lopes, Adalberto Costa Júnior leu uma declaração sem perguntas. “A direcção da UNITA desafia a CNE, em nome da verdade, a aceitar a estruturação de uma comissão de inquérito com participação internacional para ser feita a comparação entre as actas síntese em posse da CNE com as actas síntese em posse dos partidos políticos”, afirmou. As actas síntese das assembleias têm o resultado somado de todas as mesas

“Apelamos a todos os angolanos e angolanas a manterem-se calmos, serenos e confiantes na direcção da UNITA, na esperança de que pela força do vosso vota concretizem a tão almejada alternância”, pediu. “Não existe a menor dúvida em afirmar que o MPLA não ganhou as eleições de 24 de Agosto”, repetiu, peremptório.

A última contabilização oficial divulgada, com 97,03% dos votos escrutinados, dá 51,07% e 124 mandatos ao MPLA (no poder desde 1975) e 44,05% e 90 lugares à UNITA — cabendo os restantes seis eleitos a três pequenas forças partidárias.

“Esta foi uma eleição histórica. As eleições mais disputadas da história de Angola”, sublinhou.

Na véspera, com 39,8% das actas síntese das assembleias de voto apuradas, a UNITA divulgou que a sua contagem anunciara dava 47,99% ao MPLA contra 46,89% da UNITA, assim como vitórias do partido da oposição nas mesmas províncias que o apuramento oficial da Comissão Nacional Eleitoral lhes atribui: Luanda, Cabinda e Zaire.

Ainda sem ter a contagem terminada, Adalberto Costa Júnior quis deixar alguns exemplos de discrepâncias claras entre os dados oficiais e a contagem paralela do seu partido: na província de Luanda, já com 99,9% das actas, a UNITA apurou ter obtido mais 187.234 votos do que o anunciado oficialmente (no total, a contagem oficial dá ao partido 1.230.213 votos e a paralela 1.417.447); já no Kwanza Sul, com 98,98% de votos contados, a CNE dá ao partido do Presidente João Lourenço 230.160 votos, enquanto a UNITA, com 100% das actas, apurou 154.628 - uma diferença de 78.532 votos.

O terceiro exemplo apresentado refere-se à província do Moxico, onde a contagem oficial da CNE, com 95,2% dos votos, atribuiu 45.058 votos à UNITA; já a contagem do partido, com apenas 79% das actas escrutinadas, vai em 61.378. Na prática, isto significaria pelo menos mais um mandato. Também na província de Luanda, notou o candidato, a diferença de votos apurada teria permitido à UNITA eleger mais deputados.