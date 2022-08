Se os pássaros ganhassem eleições, estava tudo adquirido para a UNITA

O Lionel Messi da política angolana fechou a campanha num comício concorrido e colorido no Cazenga, arredores de Luanda. “Mudança” e “alternância” foram palavras muito repetidas e Adalberto Costa Júnior aproveitou a presença do ex-Presidente de Cabo Verde para dizer que a sua democracia “é um bom exemplo para Angola”.

Foi um sinal. Para muitos dos milhares que tinham ido até à zona da Feira Internacional de Luanda (Filda), no Cazenga, nos arredores de Luanda, para assistir ao comício de encerramento da campanha eleitoral da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), aqueles três pássaros voando em conjunto durante uns largos segundos por cima das suas cabeças era um bom sinal: “São três! São três!” gritavam enquanto apontavam com os três dedos juntos para o céu onde as aves pareciam exibir-se: “Já ganhou!”, disse um e outros repetiram.