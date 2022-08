Dois projectos patrimoniais portugueses na corrida para o Prémio do Público Europa Nostra

O restauro do Convento dos Capuchos, em Sintra, e o projecto educativo Museu na Aldeia estão novamente no palco dos prémios Europa Nostra, desta feita em busca da votação do público que poderá render-lhes dez mil euros e uma nova distinção desta importante entidade europeia dedicada à conservação. A votação já começou e decorre até 11 de Setembro.

Ambos os projectos foram premiados este ano pela Europa Nostra nas suas respectivas categorias: Conservação, no caso do monumento de Sintra, e Envolvimento e sensibilização dos cidadãos, no caso do Museu na Aldeia.

Estes galardões europeus que distinguem boas práticas na área do património são financiados pelo programa Europa Criativa da União Europeia e têm nesta nova etapa a finalidade de envolver o público e reforçar a distinção já atribuída com um troféu e um prémio pecuniário de dez mil euros. A votação é online e os cidadãos podem escolher três projectos, por ordem de preferência; uma das regras dita que não se pode votar no mesmo país mais do que uma vez.

Segundo a Parques de Sintra, promotora do restauro do Convento dos Capuchos, só por uma vez Portugal acumulou os dois prémios — em 2018, precisamente com uma obra de reabilitação promovida pela mesma entidade, dessa feita o Jardim Botânico do Palácio Nacional de Queluz.

Todos os vencedores do Europa Nostra 2022 (no total, 30 projectos, de 18 países) são candidatos a esta votação, cujos resultados serão anunciados no dia da entrega dos prémios principais (26 de Setembro).

O Convento dos Capuchos, construído em 1560, é descrito como um “complexo monástico na floresta nativa de Sintra que respira devoção espiritual e ascetismo”. O projecto de restauro agora premiado, aponta a Europa Nostra, incidiu sobre todos os edifícios do complexo, “combinando técnicas tradicionais e soluções inovadoras”.

Quanto ao Museu na Aldeia, projecto da Sociedade Artística Musical dos Pousos que junta 13 museus e 13 localidades, estabelecendo uma ponte entre instituições museográficas e povoações mais isoladas, a Europa Nostra destaca-o como um “programa cultural que reúne museus, artistas e comunidades para desfrutar da arte e da cultura, aprender e reavivar o folclore e o património locais e melhorar o acesso a actividades culturais nas zonas rurais”.